Appello di Ambiente Saronno ai cittadini per fermare i tagli in via Roma.

Tagli in via Roma, Legambiente invita all’adozione

Non si ferma la “lotta” tra gli ambientalisti e l’Amministrazione intorno al futuro degli alberi in via Roma. Alberi che, nei progetti del Comune, vanno tagliati per lasciare spazio alla riqualificazione della via, “impossibile” senza l’eliminazione dei grossi bagolari che, con le loro radici, minano la conservazione di asfalti e marciapiedi. Ora, dopo la raccolta firme, Ambiente Saronno, ramo cittadino di Legambiente, chiama a raccolta i cittadini chiedendo loro di adottare uno degli alberi a rischio taglio.

“Caro saronnese, proteggi gli alberi da chi li vuole tagliare”

Un appello lanciato con una lettera aperta diretta a tutti i cittadini. “Gli alberi di Saronno sono di tutti i saronnesi, e quindi anche tuoi – scrivono – L’Amministrazione comunale sta pensando di tagliare tutti i vecchi alberi di Via Roma, che hai sempre visto raggiungendo la tua scuola o passando per questa via: proteggili e difendili da chi li vuole tagliare! Rivendica a gran voce: gli alberi di Via Roma, dal centro città al campo sportivo, sono anche miei e non si tagliano. Allora scegli un albero di via Roma, quello che ti piace di più e prenditi cura di lui. Passa a salutarlo e a dargli una carezza. Lui fa tanto per te! Produce ossigeno, ti dà frescura in estate quando passi sotto le sue fronde,

combatte l’inquinamento riducendo l’anidride carbonica. L’albero non deve essere considerato un fastidio, scomodo e ingombrante. Certamente i marciapiedi di via Roma devono essere sistemati, ma questo si può fare senza tagliare gli alberi come è già stato fatto negli anni passati in un tratto della stessa via”.

L’adozione

Come fare quindi per adottare uno degli alberi di via Roma? “Adotta un albero e scendi anche tu in campo per difendere la natura e l’ultimo vero viale alberato di Saronno. – concludono da Ambiente Saronno – Scrivici su Whatsapp al 366.9804533 o inviaci una foto, che pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook. Metti sul tuo albero un post-it con il tuo nome, scrivendo che lo hai adottato e che va difeso. Se vuoi chiamaci e ti aiuteremo a scegliere l’albero che fa per te. Aiutaci a salvare gli alberi di via Roma!”.

