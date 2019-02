Continuano le polemiche a Saronno riguardo il taglio alberi in via Roma. E Tu@ Saronno fa una promessa.

Taglio alberi, nessun confronto

“E così, come sempre dalla stampa, apprendiamo che in via Roma verranno tagliati 60 (SESSANTA) bagolari, dopo che nelle scorse settimane erano state dette cose differenti”. Si apre così l’ultimo, ennesimo, comunicato della lista Tu@ Saronno. Il tema è quello che da settimane tiene banco in città, il taglio degli alberi di via Roma voluto dall’Amministrazione per mettere mano a strade e marciapiedi e riqualificare l’intero viale. “Nessun confronto c’è stato con i cittadini e nemmeno i rappresentanti della politica, eletti dai saronnesi, sono stati coinvolti nella Commissione Opere Pubbliche e informati per tempo”, lamentano dal gruppo.

Aumentano i tagli

“La giunta a trazione leghista – continuano da Tu@ Saronno – con il pieno supporto di SAC, decide di andare avanti imperterrita nonostante da più parti, e certamente non solo dalle opposizioni, siano arrivati inviti a fermarsi, riflettere, confrontarsi. Gli alberi si tagliano, più di quanti era stato detto, e la motivazione stavolta è di nuovo la sicurezza, dopo le fogne, i costi della manutenzione e chissà cos’altro. Secondo l’assessore Vanzulli, che però è di Gerenzano e forse non ha ben chiaro cosa significhi via Roma per i saronnesi, questa operazione ha i crismi di un atto di eroismo, con buona pace di chi ci vede semplicemente il fatto di rifare, pure sbagliando il lato della ciclabile, un marciapiede”.

“Ferita che non sarà dimenticata”

Il comunicato si chiude con una certezza: da parte dei membri della lista: “Che dire? L’Assessore Lonardoni dice che dobbiamo valutare il progetto per come sarà tra dieci anni. Noi ci accontentiamo di sapere che tra uno e mezzo questa amministrazione lascerà spazio a qualcuno disponibile a trattare Saronno e i saronnesi in maniera migliore. Perché di certo questa ferita alla storia della nostra città non sarà dimenticata. E non solo in cabina elettorale”.

