E’ stata inaugurata questa mattina, sabato, la 411esima fiera di San Martino a Inveruno.

Taglio del nastro per la fiera di San Martino

La grande manifestazione agricola si svolgerà per tre giorni, da sabato 10 a lunedì 12, sia a Inveruno sia nella frazione di Furato. Stamattina, al taglio del nastro, erano presenti tutte le Amministrazioni del Magentino e del Castanese e la consigliera regionale Silvia Scurati. A fare gli onori di casa il sindaco Sara Bettinelli. Con l’inaugurazione di questa mattina la tradizionale fiera ha ufficialmente preso il via tra esposizioni di animali, produttori locali, aziende agricole del territorio, mostre, convegni e divertimento per i più piccoli. Presente, nei padiglioni di Inveruno, anche lo stand di Settegiorni.

