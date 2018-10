Dopo i lavori di ristrutturazione degli impianti tecnologici e idraulici è arrivato il momento dell’atteso taglio del nastro per la Casa dell’Acqua di piazza Garibaldi ad Abbiategrasso.

Il taglio del nastro durante la festa della città

Lunedì 22 ottobre alle 11.30, in occasione della festa patronale, si terrà l’inaugurazione del nuovo, moderno e tecnologico impianto, alla presenza del sindaco Cesare Nai e del presidente di Amiacque Pierluigi Arrara.

Da oggi Gruppo CAP gestirà la Casa dell’Acqua in proprio, provvedendo, oltre ad effettuare le analisi come in passato, anche a programmare ed eseguire le sanificazioni e le manutenzioni periodiche, necessarie per il buon funzionamento dell’erogatore.

Come in precedenza, la casetta erogherà acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto cittadino. L’erogazione dell’acqua naturale sarà a fruizione libera mentre l’acqua frizzate sarà limitata ai soli residenti di Abbiategrasso, che verranno riconosciuti grazie alle tessere CRS e CNS. Ogni cittadino potrà prelevare al massimo 12 litri d’acqua a settimana.