Taglio di capelli da record in immersione nelle acque del lago di Lecco. Potrebbe sembrare surreale eppure è tutto vero: un hair stylist di Senago si è cimentato nel taglio di capelli subacqueo.

Un taglio di capelli da record

L’hair stylist alternativo è Marco Iop, proprietario del negozio “Ke Fashion Cura dell’immagine” di Senago, che ha lanciato una sfida: undici tagli di capelli in soli novanta minuti. Undici sub l’hanno accettata e domenica 1° luglio si sono recati tutti insieme al Moregallo.

I nomi dei sub coraggiosi

Chi sono questi sub coraggiosi? Luca Rellini (Aqua Lung Regional Representative), Massimo Zarafa (PADI Regional Manager), Antonio Cecchetto (DNA Sub Diver), Luca Crudeli (PADI Instructor), Davide Lodo(PADI Instructor), Rosangela Donzello (DNA Sub Diver), Francesca Invernizzi (DNA Sub Diver), Daniele Ballabio (PADI Divemaster), Valeria Carevuzzi (DNA Sub Diver), Davide Uboldi (Subfriends Diver), Elisa Blardone (DNA Sub Diver). Forse qualche timore, del tutto lecito, prima dell’immersione lo avevano, ma sono comunque riusciti a fidarsi di Marco.

Un’impresa folle

Può apparire come un’impresa folle, eppure Marco Iop ce l’ha fatta: insieme agli undici sub è sceso a 8 mt di profondità e con una velocità incredibile ha tagliato i capelli a tutti in soli novanta minuti. Il video lo ritrae tranquillo e sicuro. Maschera e bombole non gli hanno dato alcun fastidio: il suo lavoro è riuscito a portarlo a termine, in modo forse bizzarro, ma sicuramente ineccepibile.

Taglio di capelli alternativo

A Lecco un altro parrucchiere è diventato famoso per il suo modo alternativo di tagliare i capelli: è Remigio Morelli, proprietario del salone “L’Estro” di Olginate. I video girati nel suo negozio, finiti addirittura sui canali nazionali, lo riprendono mentre taglia i capelli ai suoi clienti con una benda sugli occhi. A quanto pare non va più di moda tagliare i capelli nel modo classico: per gli hair stylist è decisamente più divertente e stimolante trasformare il proprio lavoro in una vera avventura.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO