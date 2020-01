Tangenziale nord: chiusa per una notte l’uscita di Baranzate

A52 Tangenziale nord: chiusura momentanea dell’uscita di Baranzate

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire alcuni interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di lunedì 27 alle 5 di martedì 28 gennaio, sarà chiusa l’uscita di Baranzate, per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 della A8 Milano Varese e invertire il senso di marcia. In ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Bollate/Novate.