Tangenziale Nord, lavori in corso da lunedì 4 febbraio.

A52, chiusura notturna

Lavori in corso, chiuderà da lunedì sera l’allacciamento del Raccordo Fiera Milano sulla Tangenziale Nord. A darne comunicazione Autostrade per l’Italia. Il collegamento sarà chiuso dalle 22 alle 5 da lunedì a giovedì notte mentre tra venerdì e sabato sarà chiuso dalle 23 alle 6. Il cantiere è necessario per ultimare i lavori di collegamento al nuovo tracciato della Tangenziale di Milano.

Le alternative

Chi proviene da Rho, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, dovrà quindi proseguire sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia/Venezia ed uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, percorrere la SP 35 verso Meda ed immettersi sulla A52, in direzione di Monza.

