Tanti Auguri Mamma: arrivano le dediche degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia

Tanti Auguri Mamma: tra il 6 e il 13 maggio su 51 testate del nostro circuito le dediche di quasi 180mila alunni delle scuole primarie e dell’infanzia.

In arrivo una pioggia di… messaggi d’amore

Saranno pubblicate anche le foto inviate su www.tantiaugurimamma.it: per ognuna Netweek devolverà un euro in beneficenza.

Il 12 maggio sarà la festa della mamma e anche quest’anno ci sarà una pioggia di messaggi d’amore: quasi 180mila pubblicati su 51 testate del nostro circuito editoriale. Una vera valanga di «Ti voglio bene mamma!», «Mamma sei la più bella del mondo», «Mamma ti ringrazio per tutto quello che fai per me».

Tanti Auguri Mamma

Tra il 6 e il 13 maggio le mamme potranno leggere sul proprio giornale locale pensieri semplici, affettuosi e simpatici da parte dei propri figli grazie alla nostra ormai tradizionale iniziativa “Tanti Auguri Mamma”. Per sapere la data esatta di pubblicazione basta andare sul sito www.tantiaugurimamma.it. E non dimenticate di andare in edicola!

Grande partecipazione anche per questa edizione, che ha coinvolto oltre 8.000 classi di quasi 1.800 scuole primarie e dell’infanzia in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana. Un risultato possibile grazie alla collaborazione delle scuole stesse e degli insegnanti, a cui va tutta la nostra gratitudine.

E come piccolo gesto di riconoscenza, ogni classe che ha partecipato a “Tanti Auguri Mamma” 2019 riceverà in dono da parte di Netweek risme di carta, pennarelli e pastelli a cera.

Un fotoregalo personalizzato

Inoltre, sulle stesse pagine del giornale, compariranno le foto con dedica che sono state inviate tramite tantiaugurimamma.it e tutti coloro che si sono registrati sul sito riceveranno, il 10 maggio all’indirizzo di posta elettronica indicato, l’originale e bellissimo fotoregalo personalizzato, che permetterà alle mamme di avere sempre con sé il ricordo di questo giorno di festa e dell’amore dei propri figli.

Sempre su tantiaugurimamma.it abbiamo pubblicato un video tutorial che spiega, in modo semplice, come poter utilizzare il regalo che riceverete per mail.

Netweek per il sociale

Un regalo che vale doppio. Ricordiamo, infatti, che per ogni foto inviata attraverso il sito dedicato, Netweek devolve un euro alla Onlus Cancro Primo Aiuto, così da poter sostenere i suoi progetti a favore degli ammalati oncologici. Un’occasione, quindi, non solo per sorprendere le mamme ma anche per fare del bene insieme a noi. E ovviamente ringraziamo figli, figlie e papà per la partecipazione, che ci permette di aiutare la Onlus.

Per saperne di più sulle attività di questa associazione visitate il loro sito www.cpaonlus.org.