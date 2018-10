Scade oggi, lunedì 1 ottobre, il pagamento in rata unica della Tari a Milano.

Scade il pagamento in rata unica della Tari

E’ arrivato l’ultimo giorno utile per il pagamento in rata unica della Tari. Diverse le novità del 2018 presentata dal Comune di Milano nell’avviso di pagamento: accedere alla bolletta digitale; visualizzare i dati degli immobili che figurano nel calcolo dell’imposta; aggiornare la situazione dei propri immobili ed effettuare il pagamento.

Ecco le modalità di pagamento

Con l’app

Il contribuente deve scaricare l’app del Qrcode. Una volta scaricata basta puntare la fotocamera esterna del cellulare sulla lettera del Comune. Immediato è il collegamento e da qui si può procedere al pagamento con modalità semplici e a costo zero come il bonifico online.

Sul sito Agid

Sulla piattaforma PagoPa dell’agis (Agenzia per l’Italia digitale), il costo è variabile in base alla banca e non tutte offrono il servizio.

Le condizioni per il Cbill (Costumer to business interaction) sono diverse. Prendendo ad esempio il sito UniCredit si può notare che il servizio è a pagamento con un costo variabile fino a 2,50 euro via Internet e app, a 3 euro per i pagamenti con addebito in conto in filiale, fino a 5 euro per i pagamenti effettuati in cassa in filiale e fino a 2 euro per quelli negli Atm abilitati.

Con Atm (Automated teller machine)

Si paga a partire da 1,30 euro nella banca scelta aderente a PagoPa.

Sito del Comune

Il pagamento varia a seconda della banca e dello strumento scelto. E’ possibile anche avere commissioni pari a zero, come ad esempio con on addebito in conto con istituti come Banca Intesa, Banco di Napoli, Cr Veneto.

Bollettino postale

Il bollettino postale costa 1,10 – 1,50 euro

Sisal e Lottomatica

Il costo tramite Sisla e Lottamatica è pari a 2 euro

Banca 5 (Gruppo SanPaolo Intesa)

Nel Gruppo SanPaolo Intesa il pagamento è di 1,70 euro

PayPal

1,50 euro

Nei supermercati

Il costo varia in base alla catena dove ci si reca.

F24 (codice tributo 3944 sezione Imu ed altri tributi locali)

Gratis

Con Satispay

Con Satispay il pagamento è gratis.