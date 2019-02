Mi chiamo Federica, ma per tutti ormai sono “la Papilla”. Questo perché il blog di cucina che curo da quasi tre anni si intitola proprio Papillamonella. Lo so, può suonare bizzarro, ma evoca un concetto per me fondamentale: per stare bene a tavola è importante giocare, divertirsi e sperimentare. Solo così non ci stancheremo mai di vivere la cucina come una bellissima opportunità di prenderci cura di noi! In questa rubrica ti proporrò un assaggio dei miei piatti: ricette semplici basate su pochi ingredienti salutari, abbondanza di frutta – anche nel salato – e verdura, idee per riciclare in modo creativo gli scarti trasformandoli in risorse. E soprattutto tanto, tanto colore. Che fa bene a salute, occhi e umore.

Il primo e il terzo venerdì di ogni mese pubblicherò una ricetta diversa. Sei pronto a divertirti con me in cucina?

Capita spesso, si ha in casa una banana molto matura e non si sa cosa farne. Sembrerebbe uno scarto, ma in pochi passaggi ed aggiungendo pochi altri ingredienti la potremo trasformare in una risorsa golosa! Questi tartufini sono tanto gustosi che uno tira l’altro, ed essendo completamente privi di glutine e lattosio saranno perfetti per incontrare il gusto di tutti. Il colore dominante di questa ricetta è il bianco, che grazie alla banana regala un pieno di vitamine importanti per la salute della pelle e per l’eliminazione delle tossine. Il bianco del cocco rapè fornisce invece un buon apporto di fibre, grassi, carboidrati e sali minerali – specialmente potassio e ferro. I tartufini sono quindi un dolcetto sano ed equilibrato, perfetto come sfiziosa merenda. Ma farai un figurone anche offrendoli a fine pasto durante una cena tra amici. Il mio consiglio? Preparane tanti perché, ti assicuro, andranno letteralmente a ruba!

La ricetta

Portata – dolci

Preparazione – 5 minuti + riposo

Porzioni – 4 persone

Difficoltà – facile

Ingredienti

250 gr – banane ben mature

250 gr – cocco rapè

15 gr – sciroppo di agave

1 – limone bio solo buccia

q.b. – foglioline di menta per guarnire

Preparazione

Per preparare i tartufini veggie di banana e cocco segui i passaggi e le indicazioni che trovi qui:

Hai domande, dubbi o curiosità? Scrivimi a papillamonella.settegiorni@gmail.com, ti risponderò appena possibile