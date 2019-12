Il servizio di ascolto di Telefono Amico sarà attivo h24 dalle 10 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26 dicembre.

Telefono Amico: anche a Natale c’è chi è solo

Nel 2018, solo nei tre giorni di Natale erano state ricevute oltre 300 richieste di aiuto, e per quest’anno ci saranno in campo 250 volontari, pronti ad ascoltare chiunque ne avesse bisogno. Il rovescio della medaglia: le feste di Natale, giorni di gioia in cui le famiglie si ritrovano e stanno insieme, sono un periodo particolarmente delicato per chi vive momenti di fragilità come dimostrano, appunto, i numeri del Telefono Amico dello scorso anno. “Anche quest’anno non ci fermeremo – fa sapere il presidente di Telefono Amico Italia Monica Petra – dalle 10 della Vigilia alla mezzanotte del 26 ci saremo con 250 volontari pronti a rispondere alle chiamate di chi si sente solo, sta male o ha qualche problema che lo tormenta e, a Natale, ha ancora più bisogno di una voce amica“.

50mila richieste di sostegno all’anno

Telefono Amico Italia, grazie a 500 volontari che operano in 20 centri locali distribuiti su tutto il territorio nazionale, da oltre 50 anni ascolta le persone che hanno bisogno di aiuto garantendo il totale anonimato. “Nel solo 2018 – sottolinea Monica Petra – abbiamo raccolto circa 50 mila richieste di sostegno, offrendo quasi 9mila ore di assistenza telefonica e ascolto“.

“ In questi giorni di festa – aggiunge – veniamo contattati prevalentemente da uomini con età compresa tra i 46 e i 65 anni. Le difficoltà segnalate con maggiore frequenza sono legate alla solitudine e a problemi familiari: molte persone ci contattano semplicemente sentirsi meno sole la notte di Natale“.

Come contattare il Telefono Amico