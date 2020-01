Teleriscaldamento: aperto il cantiere di via Monte Nevoso a Legnano.

Teleriscaldamento: aperto il cantiere di via Monte Nevoso

Ha preso il via ieri e si concluderà verso la metà del mese prossimo l’intervento di estensione della rete di Teleriscaldamento, nel tratto di via Monte Nevoso compreso tra le vie Bissolati e Dell’Acqua. Finalizzati a potenziare la portata di calore agli utenti del servizio, i lavori non procureranno particolari disagi, se si considera che il cantiere comporterà solo un restringimento del tratto di carreggiata interessato, non la chiusura. Con un’estensione di quasi 29 chilometri, la rete del Teleriscaldamento gestito da AMGA allaccia 252 condomini (circa 6900 famiglie), ripartiti sui territori di Legnano e di Castellanza. Di questi stabili, 130 usufruiscono solo del riscaldamento, mentre ai restanti 122 la rete fornisce anche acqua calda sanitaria.