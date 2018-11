L’edizione 2018 di “Telethon in Valle” si terrà a Castellanza ed avrà tre eventi principali.

Telethon in Valle, si parte sabato alla Sala Rotonda

Nata nel 2013 per creare un Telethon itinerante nei paesi della Valle Olona, l’iniziativa “Telethon in Valle” quest’anno si terrà a Castellanza. Il primo appuntamento sarà sabato 10 novembre alla Sala Rotonda, ex Capannina, con una serata all’insegna della musica, del ballo e non solo. “Telethon in Valle” è organizzato da l’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza con le associazioni del territorio: Gruppo Giovani Castellanzesi, Rione Insù, Rione Ingiò, Pro Loco Castellanza, Caritas, Donne x Castellanza, La Mensa del Padre Nostro onlus, La Nostra Voce, Il Prisma e altre associazioni amiche di Telethon.

L’evento di sabato: musica, ballo e cabaret

Sabato 10 novembre alla Sala Rotonda (ex Capannina), in Piazza Castegnate 2bis, dalle 19,30 ci sarà un apericena. A dare colore alla serata Baldo DJ che, con la sua musica, farà ballare i presenti. Ma non finisce qui: a rendere l’evento ancor più spumeggiante sarà il cabaret. Ad alternarsi sul palco ed intrattenere il pubblico presente ci saranno: Davide Gobbo, Doriano Zotti, Paola Moroni e Chicco Beniamino. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Telethon. Per prenotare è possibile rivolgersi al Bar Pasticceria Fourteen di via Vittorio Veneto 19 e al’Elettrauto Bandera di via Col di Lana 22.

Gli eventi di dicembre

Gli altri due appuntamenti:

sabato 8 dicembre, piazza San Bernardo: “Telethon in Piazza” , inserito all’interno del Mercatino di Natale, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del territorio. Sarà presente lo zampognaro Nicola Tagliaferri, che eseguirà musiche tradizionali;

domenica 9 dicembre, dalle 8 alle 20, Palaborsani: "23° Trofeo Tony Rose – 22° Trofeo Telethon", giornata dedicata alla danza a cura dell'associazione sportiva Tony Rose di Castellanza.

Gli altri appuntamenti nel Varesotto

Telethon 2018 si svolgerà in tutta Italia il 14- 15- 16 dicembre 2018 e sarà abbinata come sempre alla Maratona televisiva RAI. Anche in Provincia di Varese Telethon sarà realizzata in collaborazione con UILDM, BNL, AVIS e molte altre Associazioni, Istituzioni e privati cittadini. In Provincia di Varese Telethon sarà presente a:

Varese;

Busto Arsizio;

Venegono Inferiore;

Fagnano Olona;

Gorla Minore;

Marnate.

Telethon, un aiuto alla ricerca

Telethon è nato nel 1990 da UILDM per avanzare nella difficile ricerca delle Malattie Neuromuscolari che fino ad allora avevano scarse speranze di vita e di terapia. Grazie alla ricerca l’aspettativa e la qualità di vita dei malati è aumentata significativamente. Inoltre si è potuto approfondire lo studio di molte Malattie Genetiche e si è riuscito così ad affrontarle in maniera più efficace. Tuttavia il lavoro da fare è ancora molto: la ricerca procede. con l’obiettivo di ottenere maggiori risultati.

