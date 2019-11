Il tempo instabile proseguirà anche nei prossimi giorni. Fino a venerdì si alterneranno momenti di sole a momenti di nuvolosità e pioggia.

Sole, nuvole e pioggia. Ne vedremo un po’ di tutti i colori nei prossimi giorni in Lombardia. Come confermato dall’esperto meteo Christian Brambilla il tempo rimarrà instabile almeno fino a venerdì.

Nel dettaglio oggi, mercoledì, nel corso della giornata avremo aperture e tempo soleggiato, specialmente nel pomeriggio. Dalla sera invece è previsto l’arrivo di alcune nuvole da ovest. Le temperature massime raggiungeranno i 13 gradi.

Domani, giovedì, avremo cieli irregolarmente nuvolosi in mattinata, coperti nel pomeriggio.

Nelle prime ore della giornata non si esclude qualche momento di leggera pioviggine sul Pavese, sulla Brianza, Milanese, Comasco, Lecchese e Varesotto. Nel pomeriggio, a partire dalle zone occidentali, altre deboli piogge a partire da ovest, in estensione tra il tardo pomeriggio e la sera su tutta la regione . Limite neve fino a 1.000/1.200 metri. Temperature intorno agli 8 gradi.

Venerdì al mattino piogge in esaurimento dapprima su ovest regione, poi anche su est regione. Possibilità di neve sulle prealpi lombarde fino a 800 metri. Nel pomeriggio cieli ancora irregolarmente nuvolosi ma asciutto. Temperature tra 6 e 9 gradi.

Sabato: giornata con variabilità ancora presente. Non si escludono momenti piovosi durante la giornata alternati a pause asciutte. Temperature in leggero aumento.