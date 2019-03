Tempo weekend: sabato con sole ma domenica si guasta. Le previsioni indicano per domani anche temperature sopra la media di 4/5 gradi. Domenica piogge nel pomeriggio.

Le ultime previsioni meteo, a cura dell’esperto Christian Brambilla, ci indicano un fine settimana tutto sommato in linea con il tempo degli ultimi giorni. In particolare domani, sabato 16 marzo, in Brianza sole caldo e temperature al di sopra della media stagionale anche di 4/5 gradi.