Le tende da interno devono essere scelte con la giusta attenzione per permettere di ottimizzare luce e atmosfera di ogni ambiente. La grande varietà di tessuti e di colori, infatti, permette di avere una vasta gamma di modelli per selezionare il più adatto ad ogni singola stanza. Brianzatende grazie alla competenza dei suoi interior specialist offre tutta la consulenza indispensabile per creare ambienti dal carattere distintivo che non sbiadisce nel tempo.

Tende da interno, dalla cucina alla zona living

Partendo dall’ambiente più energico della casa, in cucina troviamo tende su misura per rendere più dinamica questa stanza, senza appesantirla. Essendo questo un luogo in cui si passano insieme molti momenti della vita quotidiana, sono indicati colori chiari o energici, abbinati a tessuti leggeri in modo da permettere alla luce di passare per avere sempre a disposizione un ambiente luminoso e allegro. Passando alla zona living, si possono scegliere tendaggi abbondanti per creare un effetto morbido ed elegante oppure tende minimal per un mood più contemporaneo. I colori indicati in questo ambiente, seguono le nuance naturali del beige e del grigio in modo da permettere di giocare con i colori degli altri pezzi d’arredamento. Anche in questo caso, i tessuti suggeriti dagli specialisti di Brianzatende sono quelli più leggeri che consentano il passaggio della luce nelle ore diurne.

Camera da letto e bagno

La zona notte, dunque la camera da letto, richiede un’attenzione maggiore nella scelta di colori e materiali. La peculiarità di questo ambiente è data dal fatto che deve essere luminoso, ma facilmente oscurabile per permettere il riposo in qualsiasi momento della giornata. Una scelta ottimale quindi è quella di giocare con sovrapposizioni di tendaggi in modo da creare un primo strato leggero e un secondo strato più oscurante. Per questo luogo sono consigliati toni molto chiari e neutri per creare un’atmosfera rilassante. Come ultimo ambiente presentiamo il bagno. In questo caso, i colori possono essere abbinati ai complementi d’arredo: i più svariati e solari. I tessuti in questo caso possono essere leggeri, ma ricordandosi di scegliere patterns che garantiscano la privacy. Sono quindi sconsigliati pizzi o altre tipologie di materiale che possano risultare trasparenti dall’esterno.

Un punto di riferimento

La vasta gamma e l’alta qualità dei tessuti e dei colori di Brianzatende, lo rendono un punto di riferimento in cui poter orientarsi per scegliere la soluzione ottimale. Inoltre questo mese, il marchio brianzolo offre il 40% di sconto sui tessuti della Collezione BT. Colori, patterns e materiali di alta qualità sono scontati per offrire alla clientela un’occasione imperdibile per fare un re-styling completo dei tendaggi in modo da ottenere l’atmosfera desiderata. Infine ecco dove trovare Brianzatende: via Maggi 41/43, Lesmo (MB), via Monti e Tognetti 5, Monza (MB), via IV Novembre 2, Giussano (MB), via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI), via Italia 68, Almè (BG), BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano. Per info: www.brianzatende.it.

Informazione Pubblicitaria