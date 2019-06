Tende da sole e pergole bioclimatiche sono il top per un outdoor di design. Facciamo un passo indietro: il trend che vede giardini e terrazzi come prolungamento della zona living ha contagiato anche il nostro paese negli ultimi anni. Per questo Brianzatende ha cavalcato la nuova tendenza per soddisfare al meglio i clienti che desiderano estendere il concetto di casa anche al di fuori delle mura domestiche dando vita ad un’area esterna vivibile come un salotto.

Uno spazio outdoor unico e sempre vivibile

Illuminazione e finiture sono gli elementi per impreziosire lo spazio outdoor in modo da renderlo unico e vivibile in tutte le ore del giorno. Scegliere tende da sole o pergole bioclimatiche con un sistema di luci a led integrato significa poter approfittare di una serie di vantaggi sia sotto il profilo estetico che progettuale. L’illuminazione a led proposta nelle soluzioni outdoor di Brianzatende è una tecnologia d’avanguardia. Questa coniuga in modo ottimale prestazioni ed attenzione al risparmio energetico aspetto che, oggi più che mai, risulta di primaria importanza. Il lighting di cui dispongono le proposte della nuova Prestige Collection rappresenta un’autentica rivoluzione per vivere diversamente gli ambienti esterni.

Tende da sole e pergole bioclimatiche

La nuova selezione di pergolati, bioclimatiche e tende da sole firmate BT Group disponibili nei 6 show-room Brianzatende sono un condensato di tecnologia ed innovazione per creare ambienti di design da vivere in ogni momento dell’anno. E con ogni condizione climatica, su terrazzi, balconi, e giardini. Il rigore delle forme contemporanee e il trionfo del dialogo sofisticato tra interior e outdoor sono gli elementi connotativi che distinguono la collezione che valorizza l’artigianalità made in Italy al servizio dell’innovazione. Design moderno, armonico e funzionale, strutture eleganti dalle linee essenziali, effetti scenografici caratterizzano le strutture progettate con minuzia in ogni dettaglio e personalizzabili a misura delle esigenze specifiche.

In e out si fondono e l’uomo torna alla natura

Con Prestige Collection il design diventa “ibrido”. In e out si fondono e l’uomo torna alla natura. Il confine tra dentro e fuori viene completamente abbattuto. L’archetipo del terrazzo completo di divanetti, pouf e tavolini è un’idea superata.

Ormai si parla di Garden Living proprio per sottolineare come l’esterno si trasformi in una stanza da vivere sempre, perfino a bordo piscina. Per gli amanti dell’“outdoor home”, che estende il concetto di casa anche al di fuori delle mura domestiche. Il sistema di luci a led integrato nei bracci delle tende e nel cassonetto o nei profili delle pergole amplia notevolmente la possibilità di fruire del proprio giardino o terrazzo in tutte le ore del giorno. Potendo contare su una progettazione di design che sintetizza alla perfezione estetica e funzionalità.

I contatti utili

Infine ecco dove trovare Brianzatende: via Maggi 41/43, Lesmo (MB), via Monti e Tognetti 5, Monza (MB), via IV Novembre 2, Giussano (MB), via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI), via Italia 68, Almè (BG), BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano.

Per info: www.brianzatende.it.

Informazione Pubblicitaria