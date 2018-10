Tendenze casa autunno, su che cosa puntare? Con l’arrivo della nuova stagione cresce il desiderio di vestire il proprio nido con colori e accessori che richiamano l’autunno. In particolare, le tende da interno hanno il potere di arredare ogni ambiente della casa con il mood che caratterizza questo periodo dell’anno. Ma non solo, la casa vestita Brianzatende è un’interior da vivere nel calore dei tappeti, nella morbidezza dei tessuti, nel comfort dei cuscini. Ma anche nel creativo stile conferito dalla carta da parati, un grande ritorno nel mondo dell’arredamento con decorazioni assolutamente innovative.

Tendenze casa autunno by Brianzatende

I professionisti di Brianzatende, anche grazie alla consolidata partnership con le più importanti aziende dei settori interior design, accessorize e textile, sono pronti ad accompagnare i clienti nella creazione dell’abitazione dei nostri sogni, seguendo le tendenze casa autunno. Visitare uno store Brianzatende significa lasciarsi ispirare dalla bellezza e dal calore. Ma anche immaginare la propria casa come un luogo su misura per noi e creato da noi, dove nulla è lasciato al caso. Le tende da interno, in particolare, offrono numerosi spunti per rendere la casa ancora più glamour. Le tonalità della stagione ravvivate da filati preziosi e textures raffinate che si accostano alla perfezione danno un tocco di freschezza alla casa. Che siano in stile vintage, hi-tech oppure country-chic, le tende abbelliscono l’ambiente con accenni di colore unici, perdendo totalmente la loro valenza di complemento per diventare autentiche protagoniste nel conferire personalità alla stanza.

Negli showroom ecco la proposta per interior

L’attento studio delle proporzioni e il meticoloso accostamento di toni e textures sono gli elementi che magistralmente combinati alla funzionalità oscurante connotano in maniera assolutamente distintiva le proposte per interior di Brianzatende. Ogni soluzione proposta negli showroom Brianzatende caratterizza gli spazi con eleganza e singolarità materica, per una praticità quotidiana in grado di rendere la stanza un ambiente accogliente e piacevole da vivere. Ecco dove si trovano: via Maggi 41/43, Lesmo (MB), via Monti e Tognetti 5, Monza (MB), via IV Novembre 2, Giussano (MB), via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI), via Italia 68, Almè (BG), BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano.

