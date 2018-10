Tenova ha un nuovo Chief Financial Officer. E’ Giulio Bozzini, esperienza trentennale e laurea in Bussines Administration presso l’Università Bocconi di Milano.

Tenova, società del Gruppo Technit, con sede principale a Castellanza, ha un nuovo Chief Financial Officer. Si tratta di Giulio Bozzini. Il CEO dell’azienda, Andrea Lovato, ha dichiarato:

“Siamo molto lieti di dare il, benvenuto a Giulio Bozzini nella nostra società. Porta con sé profonda esperienza in ambito finanziario e strategico, e sono convinto che ciò rappresenterà un asset prezioso per Tenova. Gli faccio i miei più sinceri auguri per il suo nuovo ruolo”.

Ecco chi è Giulio Bozzini

Giulio Bozzini è laureato in Bussines Administration presso l’Università Bocconi di Milano. Grazie alla sua trentennale carriera, ha acquisito una solida esperienza finanziaria ed operativa. Ha iniziato lavorando al Dipartimento Audit di KPMG, nel 1988. Dal 1994 ha lavorato per Saipem, azienda del settore Oil e Gas. Qui Bozzini ha ricoperto diversi ruoli di leadership, tra gli ultimi quello di Chief Financial & Strategy Officer. Poi, dal 2014 al 2016, è stato Executive Vice President Planning e Control dell’italiana Eni.

