Terza serata firmata SMAG a Canegrate: è reggae

Il 26 Ottobre al Circolo Galileo Vercesi andrà in scena la terza serata firmata SMAG, una calendario di concerti che ogni sabato sera porterà sul palco del circolo canegratese i migliori progetti musicali emergenti dell’Hinterland milanese e non solo. Questa volta toccherà ad un nuovissimo progetto firmato Rootical Foundation dal nome ROOTICAL ACOUSTIC LOOP e per la prima volta live. Un concerto tutto nuovo, con due persone sul palco accompagnate da chitarra, voce e loop station per una scaletta di brani acustici dei Rootical Foundation e alcune chicche reggae amate da tutti gli appassionati del genere; dopo il live andrà in scena il dj set dei Good Vibes Sound che farà ballare tutti tra dischi reggae, dancehall e reggaeton. Come sempre l’ingresso al Circolo Galileo Vercesi sarà gratuito.

