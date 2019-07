Penultima serata del Rugby Sound 2019 sold out. E’ la terza in questa 20esima edizione.

Terzo sold out per il Rugby Sound 2019

Non è un sabato sera se non c’è la Zarro Night e quest’anno al Rugby Sound Festival di Legnano è arrivata la dance night più epica di sempre. Una serata completamente gratuita pensata anche per un pubblico di giovanissimi. Nonostante la pioggia i ragazzi venuti per sentire Il Pagante sono stati tantissimi, tanto da far registrare il tutto esaurito per la terza volta quest’anno. Un dress code flou, zarro e arrogante quello richiesto e il pubblico non si è tirato indietro.