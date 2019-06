Dalla Regione contributi per chi sostituisce i tetti in amianto.

Tetti in amianto, ecco come fare

Dal prossimo 8 luglio e fino al 9 settembre, sarà possibile, per tutti i cittadini lombardi, presentare domanda di contributo alla Regione Lombardia per la sostituzione dei tetti in cemento-amianto. Il contributo sarà a fondo perduto, fino alla copertura del 50% del costo dell’intervento e fino ad un massimo di 15.000 euro. Le operazioni di rimozione del tetto in amianto devono essere affidate ad aziende specializzate e certificate, in possesso dei requisiti di legge.

L’assessore Magnani di Ceriano Laghetto

“E’ l’occasione giusta, anche per i cittadini di Ceriano Laghetto proprietari di vecchi immobili con coperture in cemento-amianto” -commenta l’Assessore all’Ambiente, Antonio Magnani. “La rimozione delle lastre in amianto è un intervento importante sotto il profilo della tutela ambientale e per questo motivo viene incentivata anche con contributi economici consistenti come questo, che consente di ridurre alla metà il costo dell’operazione” -aggiunge l’Assessore, invitando tutti i proprietari di vecchi immobili a considerare l’opportunità e affrettarsi a richiedere il contributo che sarà assegnato in base all’ordine di presentazione delle domande.

