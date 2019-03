I “The Bombardino’s Guitar Band” sono un gruppo di sei amici che si sono conosciuti alla scuola di musica di Cinisello Balsamo. Insieme condividono la loro passione e allegria con chi si trova in difficoltà e vive una vita non sempre facile.

The Bombardino’s Guitar Band

“The Bombardino’s Guitar Band” è un gruppo musicale formato da Monia Martini, Gianrosario Rubino (Presidente dell’Associazione), Robbè Di Santo, Pierangelo Pedroni ed Enzo Bartolomasi. Si esibiscono per regalare sorrisi e buona musica agli ospiti delle residenze per anziani, strutture per disabili e in qualsiasi altro ambito sociale, infatti i loro concerti sono rigorosamente a titolo benefico. E’ una Associazione NOPROFIT ma la band ha l’intenzione di ampliare questo progetto, e magari un giorno comprare anche un furgoncino per le trasferte. Per questo motivo hanno bisogno del sostegno di chiunque comprenda il valore etico e morale del progetto e che ne condivida gli obiettivi.

Perché lo fanno?

“Ci piace portare allegria e stare insieme con chi ogni giorno spesso deve lottare contro dolore e solitudine, coinvolgendoli tra balli e canti sentendosi così liberi di esprimersi. È vero, non abbiamo mai calcato palasport e sicuramente mai lo faremo, ma di sicuro siamo stati nei palcoscenici più importanti. Fino ad oggi non ci hanno lanciato orsetti o fiori ma applausi e sorrisi. Possiamo affermare di avere suonato per persone speciali, amici straordinari. E niente è paragonabile al valore di quei momenti condivisi con tutte le persone che incontriamo quasi tutte le settimane. Ora che le nostre gesta musicali si sono diffuse sul territorio, a volte ci sentiamo dire “siete speciali”. Ma noi non ci sentiamo speciali, non siamo dei musicisti professionisti, ma suoniamo la chitarra con uno stile tutto nostro, con accordi che fluiscono nella nostra mente per poi trasformarsi in musica. Alla fine di ogni concerto abbiamo subito voglia di ricominciare, di ricreare quell’atmosfera di gioia e magia che mette tutti i cuori in pace. In cambio del nostro tempo riceviamo un entusiasmo impagabile e quando alla fine si va via, si resta con la consapevolezza di avere ricevuto qualcosa. Una sensazione piacevole difficile da spiegare ma che ti spinge a dare sempre di più. Capita spesso che cada anche qualche lacrima. A volte ci si commuove facilmente, sia per un semplice sorriso o per quello sguardo segnato da una vita difficile. Chi vorrà sostenerci ci permetterà di regalare quel sorriso… che vi aprirà il cuore”.

Come conoscerli e sostenerli

Se volete conoscerli, sostenerli o semplicemente sapere dove trovarli, con tutte le date del tour nelle strutture che visitano, potete contattarli al 347.8808235 (Monia Martini) oppure visitando il sito internet http://bombardinogb.blogspot.com o sulla pagina Facebook “The Bombardino Guitar Band” dove troverete date, foto e tanti sorrisi…