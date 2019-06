The Summer is Magic: concerto di coro e orchestra del MaffeisLab. Appuntamento venerdì sera, 28 giugno, ad Abbiategrasso, nel chiostro dell’Annunciata.

The Summer is Magic

Dopo l’esperienza del Gemellaggio che ha visto i ragazzi del Laboratorio Musicale Maffeis protagonisti di uno straordinario concerto realizzato insieme agli amici della scuola di musica Johan Melchior Dreyer di Ellwangen, è tempo di estate, di vacanze e di riposo. Prima però di partire per campeggi, lidi e spiagge l’orchestra e il coro del MaffeisLab regaleranno un’ultima serata di musica a tutti i concittadini e a chi ama la buona musica.

The Summer is Magic è il titolo del concerto che andrà in scena venerdì 28 giugno, alle 21, nel chiostro dell’Annunciata. Non mancherà l’esecuzione del repertorio classico dell’orchestra con i brani tratti dalla Traviata di Verdi e l’allegretto della Settima Sinfonia di Beethoven.

Dalla musica classica al rock

Sarà una serata sorprendente, l’orchestra spazierà dalla musica classica al rock, tutto rigorosamente dal vivo. La ciliegina sulla torta la metterà il comico Sergio Sgrilli, ospite d’eccezione che presenterà il suo ultimo brano registrato insieme ai ragazzi del Coro Maffeis.

MaffeisLab ringrazia il Comune di Abbiategrasso e Avis per il preziosissimo sostegno e la collaborazione.

La serata è a ingresso libero.

TORNA ALLA HOME