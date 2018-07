“Amore e capoeira” è una ballata dal sapore latino con ingredienti elettronici

Giusy Ferreri da Abbiategrasso… al Brasile

La “nostra” palermitana cresciuta ad Abbiategrasso riuscirà a bissare il successo planetario del tormentone (quello sicuramente sì) Roma-Bangkok in coppia con Baby K?

Giusy Ferreri è sulla buona strada grazie al brano “Amore e capoeira” , ballata dal sapore latino con ingredienti elettronici. Stavolta il successo dell’abbiatense arriva con il milanese Takagi, già nei Gemelli Diversi e ora anche produttore di successo.

Numeri che dicono che è la canzone al momento è al primo posto nella classifica FIMI dei singoli che unisce download e ascolti in streaming, e terza tra quelle più trasmesse dalle radio, in salita, tra l’altro, stando a quanto comunicato da EarOne, con quasi 18 milioni di visualizzazioni per il video su Youtube.

“Amore e Capoeira”

“Amore e Capoeira” è in brano ispirato al “baile funk”, genere musicale molto amato dai giovani brasiliani nato tra i sobborghi di Rio e Sao Paulo. La canzone è accompagnata da un video girato, appunto, nelle favela di Rio, sulle spiagge di Ipanema e Urca e sulla Scalinata Selaròn. E’ un pezzo orecchiabile che gioca sulla voglia di divertirsi e partire, staccando da tutto, dopo una storia d’amore probabilmente finita male. Il testo è molto divertente e consiglia “Questa estate… tutti in giro nudi!”…