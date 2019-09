Sabato 21 Settembre torna ad Abbiategrasso per la terza volta FERRHABILY – Lo sport oltre ogni limite!

FERRHABILI: terzo appuntamento ad Abbiategrasso

A due anni dall’incontro con l’atleta Francesca Porcellato e dopo il successo dell’intervista a Bebe Vio (2016), la rete abbiatense attiva sul tema della disabilità, in collaborazione con le Scuderie Ferrari Club di Abbiategrasso e di Bareggio, ripropone un format di grande successo. Un vero e proprio evento per presentare al pubblico gli eroi dello sport paralimpico ed unire, in un inedito connubio, velocità e sensibilità!

Ospiti d’eccezione

Ospiti dell’incontro saranno gli atleti Daniele Cassioli – Atleta non vedente, Campione Mondiale di Sci Nautico e Wakeboard; Christian Cipriani, Direttore dell’Istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e responsabile del progetto “mano bionica”. Accanto a loro importanti testimonianze di Mirco Garavaglia (Ass Superhabily), grande promessa della boccia paralimpica: 18° nel ranking mondiale e lanciato verso l‘obiettivo di Tokio 2020; Davide De Maria – Campione mondiale di vela.

Gli ospiti daranno vita ad una tavola rotonda dove saranno intervistati e dialogheranno in modo dinamico con Claudio Arrigoni, amico di Ferrhabily e giornalista del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport. Appuntamento oggi 21 settembre dalle 15 nella Sala Consiliare del Castello Visconteo