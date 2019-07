L’alta pressione Africana prenderà possesso della nostra regione per alcuni giorni, portando tanto sole, caldo ed afa fino ad almeno venerdì pomeriggio. Ad assicurarlo è l’esperto meteo Christian Brambilla.

Torna il caldo africano: tutti nella morsa dell’afa

Rispetto all’ondata di calore di fine giugno/inizio luglio le temperature saranno leggermente più basse, mentre l’afa sarà più consistente. Per quanto riguarda le previsioni oggi, lunedì 22 luglio 2019 e domani, martedì il tempo sarà soleggiato in tutta la lombardia o la più poco nuvoloso. Le temperature minime oscilleranno tra i 21 e i 23 gradi e le massime tra i 33 e i 34. Situazione molto simile mercoledì, ma con un rialzo termico: minime 22/24 gradi, massime 33/35 gradi.

Il picco è previsto per giovedì

Giovedì: soleggiato o poco nuvoloso. Non si esclude qualche rovescio o temporale locale su Alpi. Temperature minime 22/25 gradi, massime 33/35 gradi (punte di 36).

Il bollettino del disagio da calore

Oggi e nei prossimi giorni, il disagio sarà forte in tutta la Lombardia

Legenda livelli di disagio indicati nel bollettino Humidex:

Normalità: nessun disagio

Disagio debole: è possibile una sensazione di affaticamento a seguito di prolungata esposizione al sole e/o attività fisica.

Disagio moderato: prudenza, è consigliabile limitare le attività fisiche più pesanti svolte all’aperto.

Disagio forte: forte sensazione di malessere, pericolo, è consigliabile evitare le attività fisiche all’aperto o in luoghi non climatizzati.

Disagio molto forte: pericolo grave, è fortemente consigliato interrompere le attività fisiche all’aperto e in luoghi non climatizzati.