Sabato 7 Dicembre al Circolo Galileo Vercesi andrà in scena una serata dedicata al Rap, con due rapper e un dj pronti a esibirsi.

Torna il rap al Circolo Galileo Vercesi

La serata prenderà il via alle 21.30 con Dj Wade in console che, disco dopo disco, scalderà l’atmosfera in attesa dei live di serata. Il primo live sarà quello di Corvo, giovanissimo rapper con talento da vendere; poi toccherà a Ranzy, progetto rap che da più di 10 anni fa alzare le braccia al cielo in tutto il Nord Italia. Dopo I live in console tornerà Dj Wade che farà ballare tutti e chiuderà in bellezza la serata del Galileo. Come sempre l’ingresso al Circolo Galileo Vercesi sarà gratuito.

