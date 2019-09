Torna l’estate sulla Lombardia. Sole e temperature gradevoli almeno fino a mercoledì prossimo. Fresco la notte.

Torna l’estate sulla Lombardia

Dopo i temporali e il calo termico dei giorni scorsi siamo di fronte ad un ritorno, temporaneo, di un pieno clima estivo.

Come ci conferma l’esperto meteo Christian Brambilla, almeno fino a mercoledì prossimo sulla nostre regione, stazionerà a vasta area anticiclonica. Questo comporterà assenza di precipitazioni e temperature superiori alla media stagionale di 3/4 gradi. Sostanzialmente simili alle temperature di fine agosto (nei valori diurni).

Fortunatamente la notte la colonnina di mercurio scenderà, arrivando a 16/19 gradi.

Per quanto riguarda il fine settimana le previsioni confermano sole e temperature massime in rialzo fino a 30/31 gradi.