Torna la tradizionale festa della UILDM Sezione di Legnano

Torna la tradizionale desta della UILDM Sezione di Legnano. Nelle giornate del 14,15,16,21,22 e 23 giugno, al Parco ex ILA in via Colli di S. Erasmo 29 a Legnano, tanta musica e divertimento. Parteciperanno anche “G.A.S.A.BI.LE” ,”GIROLIBRI” e verranno raccolte le firme per chiedere a FS di rendere fruibile la Stazione di Legnano anche alle persone con disabilità.

