Torneo di scacchi, l’ultimo dei quattro incontri previsti, sarà il 2 marzo.

Torneo di scacchi, si avvicina la finale

Scacco matto. E’ partito bene, si è consolidato nel tempo e nello spazio del territorio il progetto del Laboratorio di Scacchi, fino a raggiungere traguardi importanti. Si tratta di un corso completo di secondo livello: articola sport passione e hobby, in un unico ambiente, suddivide le gare in quattro incontri. I primi si sono svolti il 2, 9, 16, 23 febbraio. L’ultimo il 2 marzo. Dalle 15 alle 16 in Oratorio di Santa Rita, Pogliano Milanese, frazione Bettolino, va in onda la finale. La quota per l’iscrizione è stata di euro venti. Giovani e adulti, supportati dai maestri Giuseppe Guglia, Samuele Clerici, Raul Frittella, uniti insieme. E’ la concretizzazione dell’impegno di persone e tempo che confluiscono per la vittoria.

