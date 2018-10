E’ Chiara Zuri la vincitrice assoluta del Music Marathon Photo Contest -first edition- organizzato da Totem durante il Festival del Solstizio, la tre giorni di eventi e musica che si è svolta dal 21 al 23 giugno nel parco di Villa Naj Oleari a Magenta.Con il suo scatto “Profili in musica”, nella categoria Camera, Chiara ha saputo raccontare in modo originale e tecnicamente perfetto lo spirito e l’atmosfera del festival con cui Totem ha festeggiato i suoi vent’anni di attività. Questa la motivazione del premio secondo le parole del presidente della Giuria di qualità, il fotografo professionista Gabriele Giudici.

Totem: i premiati

Al secondo posto, sempre nella categoria riservata ad immagini da macchina professionale, si è classificato Enzo Salvaggio con “Suon di Baci”, scatto in bianco e nero di grande intensità che coglie il momento dinamico della perfomance di due artisti alle percussioni. Terzo premio per Luciano Milan con “Attesa”, un bianco e nero di in cui silhouette e geometrie disegnano lo spazio e raccontano la concentrazione prima della performance.

Le altre categorie

Per la categoria Smartphone i premiati sono stati Carla Salvadori con “Cello vibes”, primo classificato del voto popolare del web, e Roberto Cazzadore con lo scatto “senza Titolo”, secondo classificato. A tutti i premiati è stata consegnata una stampa della loro fotografia in formato 50×70. Il vincitore assoluto ha ricevuto anche un buono offerto da Olivares Printing Evolution per la stampa di un’opera a scelta in formato 70×100.

La premiazione

Nella giornata di domenica 7 ottobre, tutti gli scatti vincitori e una selezione di foto scelte tra quelle che hanno concorso sono stati esposti per una mostra fotografica che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico intervenuto e che rimarrà in modo permanente nella sala Albert al primo piano di villa Naj Oleari.

