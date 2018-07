Più di quattrocento persone hanno partecipato alla conferenza.

“Tra autonomia e sovranità ” apre la Festa del sole

Più di quattrocento persone hanno partecipato alla conferenza « Tra autonomia e sovranità» che si è tenuta venerdì sera 6 luglio in zona fiera, aprendo la tanto criticata Festa del sole dell’associazione Lealtà e azione. Un tema condiviso dal centrodestra rappresentato dall’on. Igor Iezzi e il senatore De Vecchis per la Lega, l’assessore Gallera per Forza Italia e l’on. Fidanza per fratelli di italia. Notevole la presenza delle polizia con molte pattuglie situate in città, dovute al fatto che l’evento aveva scatenato diverse critiche, poiché bollato prematuramente come « fascista» ,quando invece si è rivelato come un semplice dibattito sui soliti temi del centrodestra: immigrazione, sicurezza, sanità…

Nel frattempo, in piazza Marconi, la Bià antifascista manifestava e intonava “Bella ciao”. I cortei nel centro cittadino continueranno oggi pomeriggio con il comizio di ANPI.