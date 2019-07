“Dopo tanto sole ed un po di caldo nelle prossime ore avremo l’arrivo di una goccia fredda in quota che transiterà anche sui cieli di Lombardia portando temporali, locali grandinate e forti venti.Avremo dunque una domenica sera/notte e lunedì mattina/primo pomeriggio molto movimentati scoppiettanti”. Lo assicura l’esperto meteo Christian Brambilla.

“Si sconsiglia di mettersi in viaggio questa notte e domani mattina all’alba se non strettamente necessario” prosegue Brambilla. “Particolare attenzione ai piccoli corsi d’acqua, torrenti, ai fiumi milanesi (specie il Seveso e Lambro), ai sottopassi stradali, a davanzali, alberi di alto fusto, cartellonistica, etc…”

Allerta meteo arancione

Anche la sala operativa della Regione Lombardia ha emesso una allerta meteo: codice arancione per rischi idrogeologico e temporali forti dalle 18 di domenica 14 luglio, a Lecco e in buona parte della Lombardia.





LEGGI QUI IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le previsioni per oggi

Fino a metà/tardo pomeriggio soleggiato su gran parte della pianura, variabile sui monti. In serata aumento delle nuvole cumuliformi su pianura occidentale (Milanese, Brianza, Comasco, Varesotto e Lecchese, Alto Pavese) con primi temporali di forte intensità da metà/tarda serata. Rovesci e temporali sparsi anche su Alpi e Prealpi specie centro/occidentali. Non si escludono locali fenomeni gradinigeni sulle aree di pianura accennate. Tra la tarda sera e nel corso notte estensione dei temporali anche al centro e poi est Lombardia un po’ su tutta la regione, specie la parte medio/alta.

Fenomeni localmente violenti e con raffiche di vento anche oltre i 50/60 km/h.

Temperature max 31/32 gradi.

Leggi anche: Esercitazione intercomunale di Protezione civile a Ballabio

Domani

Tra la notte ed il mattino ancora forti temporali e rovesci dapprima più su sud ed ovest regione e poi su sud/est regione. Tempo instabile su gran parte della regione nel corso di tutta la mattina. Solo le zone alpine potranno avere già attenuazione dei fenomeni in da metà mattinata con tempo più soleggiato in giornata. Tra inizio e metà pomeriggio fenomeni in diminuzione con interessamento delle province centro/meridionali: Pavese, Milanese, Brianza, sud Comasco, sud Lecchese, sud Bergamasco, Lodigiano, Cremonese e Mantonvano. Su Alpi, Prealpi e Pedemontana più soleggiato od al più variabile. Nel tardo pomeriggio fenomeni in cessazione o già cessati su buona parte della regione. In serata poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Forte calo termico con minime sui 12/15 gradi, max 24/26 gradi.

Martedì

Soleggiato e temperature in aumento. Fresco di notte ed al primo mattino. Minime 11-13 gradi, max 28/29 gradi.