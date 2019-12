Le festività natalizie costringono Seprio Servizi a rivedere i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti. Ecco come cambia il calendario.

Raccolta dei rifiuti, il programma delle feste

Variazioni e recuperi straordinari dei rifiuti in occasione di Natale, Santo Stefano e Capodanno, e come ogni anno Seprio ridisegna il calendario per garantire il servizio anche nei giorni in cui storicamente si producono più rifiuti, tra regali e pranzi in famiglia. Mercoledì 25, giovedì 26 dicembre e mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio non sarà infatti effettuato alcun servizio di ritiro porta a porta. Di seguito le modifiche:

Zona 1:

Venerdì 27 dicembre , recupero straordinario del ritiro dei pannolini;

, recupero straordinario del ritiro dei pannolini; Lunedì 30 dicembre , in aggiunta ai normali ritiri porta a porta, ritiro della plastica e del vetro;

, in aggiunta ai normali ritiri porta a porta, ritiro della plastica e del vetro; Venerdì 3 gennaio, recupero straordinario del ritiro dei pannolini.

Zona 2:

Lunedì 23 dicembre , recupero straordinario del ritiro dei pannolini;

, recupero straordinario del ritiro dei pannolini; Lunedì 30 dicembre, recupero straordinario della raccolta dei pannolini.

Zona 3:

M artedì 24 dicembre , recupero straordinario del ritiro dei pannolini;

, recupero straordinario del ritiro dei pannolini; Venerdì 27 dicembre , recupero straordinario del ritiro della carta e del vetro;

, recupero straordinario del ritiro della carta e del vetro; Martedì 31 dicembre, recupero straordinario del ritiro dei pannolini.

Inoltre, lo sportello utenti della Seprio Servizi di via Pavia sarà chiuso martedì 24 e martedì 31 dicembre, mentre il centro di raccolta oltre alle normali chiusure settimanali del mercoled sarà chiuso anche giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio, mentre martedì 24 e martedì 31 dicembre sarà aperto con orario ridotto dalle 8 alle 11.45.

Per informazioni, consultare il sito web di Seprio Patrimonio Servizi all’indirizzo www.sepriopatrimonio.it.