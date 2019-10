Lanciata due settimane fa, la piattaforma Tradate Welfare permette a tutti i cittadini di scegliere i migliori servizi per le proprie esigenze.

Tradate Welfare, tutti i servizi su un sito internet

Dall’assistenza per un parente anziano a un educatore per il figlio con dsa, passando per consulenze psicologiche e di vario tipo. Tutti i servizi del Distretto di Tradate sono ora a portata di clic con il portale Tradate Welfare raggiungibile dal sito www.tradatewelfare.it, lanciato ormai due settimane fa. Un portale che si rivolge non solo a chi è già assistito dai Servizi Sociali del proprio Comune ma, soprattutto, ai privati cittadini che cercano le migliori risposte per un proprio bisogno, anche pagando, ma non sanno a chi rivolgersi. Quattro i tipi di servizi offerti:

YouCare : servizi di welfare per la salute e il tempo libero

: servizi di welfare per la salute e il tempo libero ChildCare : servizi di welfare per l’educazione, il tempo libero e l’educazione dei propri figli

: servizi di welfare per l’educazione, il tempo libero e l’educazione dei propri figli FamilyCare : servizi di welfare per il benessere e l’educazione di tutta la famiglia

: servizi di welfare per il benessere e l’educazione di tutta la famiglia House&PetCare: servizi di welfare per la casa e i propri animali.

Come accedere ai servizi

La piattaforma funziona come un qualsiasi sito di e-commerce: basta collegarsi, scegliere il servizio e metterlo nel carrello per poi procedere col pagamento, che può essere effettuato tramite voucher comunali (se previsti e se ne si ha diritto) o con pagamento elettronico. Per poter accedere però è necessario prima iscriversi e ottenere le credenziali. Queste si possono ottenere tramite i Servizi sociali, rivolgendosi agli uffici dei Comuni di Castelseprio, Lonate Ceppino, Gornate Olona, Castiglione Olona, Tradate, vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

Oppure tramite un colloquio nei social point dedicati:

Tradate : lunedì/mercoledì/venerdì dalle 15.30 alle 18.30 nella sede della cooperativa Baobab di via Zara 12, telefono 0331811858 (Baobab/Koinè/L’Arca/La Casa Davanti al Sole)

: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 15.30 alle 18.30 nella sede della cooperativa Baobab di via Zara 12, telefono 0331811858 (Baobab/Koinè/L’Arca/La Casa Davanti al Sole) Castiglione Olona : martedì dalle 9 alle 12 alla cooperativa Il Girasole presso il centro disabili di via delle Madonnine 10

: martedì dalle 9 alle 12 alla cooperativa Il Girasole presso il centro disabili di via delle Madonnine 10 Venegono Inferiore : giovedì dalle 18 alle 19 alla cooperativa Itaca presso le scuole elementari di via Fermi e all’Officina Caffè di via Mauceri 28 su prenotazione

: giovedì dalle 18 alle 19 alla cooperativa Itaca presso le scuole elementari di via Fermi e all’Officina Caffè di via Mauceri 28 su prenotazione Vedano Olona: in via Matteotti 9, su appuntamento al 3454748111 (Totem) o al 3929772671 (L’Aquilone).

Per informazioni, contattare il call center dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 0331182682.

LEGGI ANCHE: Tradate Welfare, servizi per tutti a portata di clic