Traffico e code per chi viaggia in autostrada. Ecco come va sulle strade e autostrade italiane nella giornata di domenica 4 agosto. Se dovete mettervi in viaggio consultate prima il sito delle autostrade. Tra esodo e sciopero dei casellanti, infatti, la vostra marcia potrebbe non scorrere così liscia. Un’altra giornata die sodo dopo quella di sabato 3 agosto.

Traffico e code per chi va in Liguria

Sulla A12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente tra due auto e un camion al km 45+900 all’interno della galleria Sant’Anna. All’interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato ma rimangono 2 km di coda. Chi è in viaggio verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Sestri Levante, dove si è formata una coda di 2 km a partire da Deiva Marina, può rientrare in autostrada a Lavagna dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell’evento sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

Code per Svizzera e Brennero

Coda di 2 km lungo la A 9 tra Como Centro e Chiasso per l’attraversamento della Dogana Svizzera. Coda in uscita di 1 km alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. L’area di servizio Lario est ha la stazione di rifornimento chiusa fino alle 17 del 31 dicembreper lavori. Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix Attesa prevista 30 minuti al Brennero. T raffico Rallentato tra Trento Nord e Rovereto Nord per traffico intenso .

Milano e dintorni

Chiuso al traffico l’inizio della Tangenziale est MI fino alle 00:00 del 15 agosto provenendo dall’Autostrada Milano-Napoli verso Milano – Piazzale Corvetto per lavori. L’area di servizio S. Donato Milanese est e’ chiusa per lavori. Coda di 5 km tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Modena-Brennero per incidente .

