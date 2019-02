L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale pubblica sul proprio sito il risultato delle osservazioni al piano di bacino presentate da Enti Locali, Associazioni e Privati.

Il Comune di Cornaredo ha presentato richieste specifiche di miglioramento del trasporto locale, facendosi in questo modo anch’esso promotore del progetto.

L’Assessore ai Trasporti Mary Vono ha inoltre aggiunto:

“E’ un impegno che portiamo avanti dal 2012 poiché in tutte le occasioni che si sono presentate, non ho esitato a farmi portavoce dei cittadini di Cornaredo e S.Pietro all’Olmo in tema di trasporto pubblico. Oggi finalmente è possibile dichiarare che molte di queste richieste sono state accolte. L’inserimento del nostro Comune in un’unica zona tariffaria ci permetterà di avere un biglietto unico, superando l’attuale presenza di 3 tariffazioni distinte all’interno del medesimo territorio. La necessità di implementare i collegamenti con le frazioni vedrà l’incremento delle corse da e per Cascina Croce

Così come aumenteranno quelle verso l’ospedale di Rho e l’Istituto superiore Majorana e verrà istituita una modifica di percorso e la creazione di una fermata nei pressi dell’Istituto Alberghiero Olmo di Cornaredo.

Non meno importante l’ottenimento dell’ampliamento delle fasce orarie (mattino presto e tarda sera) per i collegamenti Milano-Magenta. Quando le gare per l’affidamento del servizio saranno state completate, Cornaredo vedrà funzionanti i collegamenti con le 3 linee metropolitane: Molino Dorino M1, Bisceglie M1 e San Siro M5 e vedrà istituito il collegamento con la stazione ferroviaria di Pregnana Milanese. Il tutto grazie anche ad una revisione di alcune linee che duplicavano dei percorsi (linee Z622-Z647), Ed infine il tema degli abbonamenti e della tariffazione in genere che con il nuovo Stibm (Sistema Tariffario Integrato dei Bacini di Mobilità) subirà profonde modifiche.

Così si legge nei documenti dell’Agenzia del TPL: la nuova tariffa è pensata in modo particolare per chi il trasporto pubblico lo usa sempre, lavoratori pendolari e studenti in prima fila. A questi vanno i vantaggi maggiori: miglior servizio a parità di costo a Milano e miglior servizio ad un costo minore nel resto del territorio. Tutto questo con attenzione particolare alle categorie più sensibili: i ragazzi delle scuole dell’obbligo che potranno finalmente viaggiare gratis (mentre oggi per non pagare devono essere accompagnati dalla mamma fino a 14 anni); gli anziani over 65 e i giovani fino a 26 anni che godranno di sensibili sconti (-40%); le famiglie con redditi bassi (Isee inferiore a 6 mila euro); infine la previsione di sconti per titoli con limitazione all’utilizzo (abbonamenti Off peak, utilizzabili nei giorni feriali escluse le ore di punta).

Una rivoluzione, quella sopra descritta, per le periferie; una chiara affermazione circa l’importanza dell’utilizzo del mezzo pubblico, del valore sociale dello stesso, della tutela ambientale collegata.”