Anche ad Abbiategrasso parte l’iniziativa denominata Tre cuori. Si tratta di un sistema virtuoso per il reperimento di contributi economici a favore di Associazioni no profit presenti sul territorio.

Cos’è Tre cuori

Fin dai primi mesi di Amministrazione é stata volontà dell’Amministrazione cercare di porre attenzione nei confronti dei cittadini e in particolare a favore di quelle iniziative sociali che permettono di fare rete e generare welfare. L’amministrazione Comunale di Abbiategrasso, ha deciso di promuovere la progettualità Tre Cuori a favore della realizzazione di nuove forme di collaborazione a vantaggio del bene comune, attraverso le tecnologie digitali. Il progetto rappresenta un modo innovativo per far ottenere alle scuole e alle associazioni non profit contributi economici e nello stesso tempo valorizzare i commercianti del territorio, offrendo loro la possibilità di promuovere la propria attività.

A tale proposito si informano i cittadini e tutti i commercianti sull’opportunità di attivarsi solidalmente attraverso l’iscrizione alla piattaforma e generare così welfare.

Al centro dell’iniziativa vi sarà il cittadino, che grazie all’app o l’iscrizione al sito potrà scoprire quali sono i negozi convenzionati, le scuole, le associazioni collegate o andare direttamente dai propri commercianti di fiducia a promuovere l’iniziativa.

La prassi è semplice e gratuita. Basterà che ciascun istituto scolastico e/o associazione no profit si iscriva alla piattaforma; che pubblicizzi l’iniziativa ai propri referenti genitori o associati e che gli stessi facciano rete con i propri commercianti di fiducia affinché i negozi del territorio si possano convenzionare. Gli acquisti effettuati genereranno voucher contributivi che verranno destinati dai clienti alle scuole o alle associazioni di loro preferenza.