Tre giorni di Sicilia nel fine settimana a Ceriano Laghetto

Tre giorni di Sicilia a Ceriano per far rivivere le tradizioni del territorio.

Un fine settimana di iniziative quello che si apre oggi, venerdì 19 luglio, a Ceriano Laghetto, sia in centro che in frazione Dal Pozzo. Nell’ambito dell’isola pedonale in piazza Diaz verrà proposta “Sicilia viva”, una tre giorni a base di prodotti tipici siciliani con intrattenimenti di musica e cabaret.

Il programma

Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. Ci saranno spettacoli con artisti di strada e balli folkloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food “made in Sicilia”, di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze siciliane: cannoli, arancine, panelle, cassate, birre e vini di produzione artigianale. Gli stand saranno aperti tutti e tre giorni dalle 10 a mezzanotte, in piazza Diaz, dove in serata ci saranno anche gli intrattenimenti con cabarettisti e musicisti. A Dal Pozzo invece, sempre da venerdì 19 a domenica 21 luglio, nell’area del Centro Civico, andrà in scena la “Festa della birra lombarda”, con ottimo cibo, tanta buona musica e divertimento assicurato. Ogni sera dalle 19 cucina aperta e poi musica dal vivo, venerdì 19 con gli “Ignorantoon”, sabato 20 con i “Crazy Boogie” e domenica 21 con gli “Sbandau”.

Le parole dell’assessore alla Cultura

“E’ un’iniziativa inedita che abbiamo voluto sperimentare per la prima volta quest’anno in piazza, con una formula nuova con l’obiettivo di offrire sempre qualcosa di originale e coinvolgente ai cerianesi e non solo, che non sono partiti per le vacanze”

Il commento dell’assessore Antonella Imperato