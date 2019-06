Tre Passi col Galletto a Parabiago giunge alla sua quarta edizione e, quest’anno, si colora.

Tre Passi col Galletto: la manifestazione il 22 giugno 2019

Sabato 22 giugno si svolgerà la consueta gara podistica non competitiva “3 passi col Galletto” con un percorso di 5km per le vie del centro cittadino con partenza e arrivo in piazza Maggiolini. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dalla Comunità Pastorale Sant’Ambrogio insieme al Comune di Parabiago e con la collaborazione di Paradoss. Oltre ad essere occasione di incontro per la comunità, quest’anno l’iniziativa diviene Colors Edition e prevede cinque punti colore per gioia e divertimento in compagnia. Presso l’Oratorio Santo Stefano verrà allestito un punto ristoro con servizio cucina. Partenza da piazza Maggiolini alle 20:00 e alle 21:00 una performance by DJ Donato Train concluderà la serata arricchendola di musica per tutti.



Le iscrizioni

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 8 euro per i bambini fino alla quinta elementare e di 10 euro per gli adulti e dà diritto a un pacco gara e il buono colore. Le iscrizioni possono essere effettuate presso il negozio Demo Sport in via Santa Maria oppure presso l’oratorio Santo Stefano secondo i seguenti orari: Martedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00 e Domenica alle 11:00. E’ possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara.

Le parole dell’assessore Scalvini

Dichiara a tal proposito l’assessore allo Sport, Diego Scalvini: “Quest’anno la 3 passi col Galletto si colora di allegria e divertimento. Questo renderà più bello vivere insieme questa speciale edizione. L’iniziativa è infatti nata per creare un momento di aggregazione per la nostra città e, in attesa di vivere con tanti questo evento, anticipo i ringraziamenti a coloro che stanno lavorando all’organizzazione di questo appuntamento. In primis don Mauro Viganò che non risparmia energie per il bene della comunità, ma anche ai volontari di Paradoss e a tutti quelli che si stanno attivando per rendere questa manifestazione un appuntamento sempre più bello”.

LEGGI ANCHE: Tre Passi col Galletto: aperte le iscrizioni