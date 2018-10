Al via da Saronno l’edizione n° 98 della Tre Valli Varesine. Grandi campioni è autorità alla partenza.

Tre Valli: il campione del mondo Valverde al via

Parte da Saronno l’ultima gara del Trittico lombardo di ciclismo, la gran fondo Tre Valli Varesine. Pronti a darsi battaglia tanti campioni internazionali del ciclismo. Star assoluta Alejandro Valverde. Lo spagnolo ha appena vinto la medaglia d’oro ai mondiali di Innsbruck dello scorso 30 settembre, all’età di 38 anni. Come potete vedere nelle foto, infatti, il ciclista della Movistar indossa la maglia bianca con i colori dell’iride, che simboleggia il campione del mondo.

Anche Giorgetti in Piazza Libertà

Presenti al via anche numerose autorità. E non si tratta solo dell’annunciata presenza del Sottosegretario con delega agli eventi sportivi Antonio Rossi. In Piazza Libertà è arrivato anche Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Conte.

