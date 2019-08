Fino a domenica, se ci bagneremo, sarà solo a causa di qualche piovasco isolato e innocuo. Ma non sarà così sul finale del fine settimana quando è previsto il ritorno dei temporali forti, esattamente come una settimana fa su Lecco quando la città, nella serata di domenica, è stata investita da una vera e propria tempesta (guarda le foto e il video)

Tregua fino a domenica, poi tornano i temporali forti

Ecco le previsioni di Arapa Lombardia: “Transito e allontanamento di una debole perturbazione atlantica con precipitazioni sparse residue, tendenti a confinarsi sui rilievi orientali. Venerdì 30 temporanea rimonta dell’anticiclone con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e accompagnato da un generale rialzo termico, che in parte proseguirà anche Sabato 31 seppur con accentuazione dell’instabilità pomeridiana, preludio di un peggioramento più strutturato atteso da Domenica 1″.

La situazione di oggi

Stato del cielo: sulla pianura generalmente poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con addensamenti più diffusi al primo mattino e nella seconda parte della giornata, più compatti sui settori orientali

Precipitazioni: sui Alpi e Prealpi rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio, più probabili sui settori centro-orientali; generale attenuazione dalla serata.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime comprese tra 17 e 23°C, massime tra 29 e 34°C.

Zero termico: in rialzo fino a 4200 metri circa.

Venti: generalmente deboli dai quadranti occidentali con brezze nelle valli e sui laghi.

Domani

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, velature in transito dalla sera.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati rovesci o temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 21°C, massime intorno a 32°C.

Zero termico: a circa 4000-4200 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da est con locali rinforzi nella seconda parte del giorno.

Le previsioni meteo per sabato

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso in pianura, nuvoloso fino a molto nuvoloso nella seconda parte del giorno in montagna.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci e temporali sulle Prealpi, possibili su tutti i rilievi nel pomeriggio con locali sconfinamenti in pianura, più probabili sui settori orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.

Zero termico: intorno a 3800-4000 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali, in montagna da deboli a moderati da sud.