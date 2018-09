Un’altra mattinata di passione per i pendolari del Milanese. Gravi ritardi nella circolazione dei treni questa mattina, mercoledì 12 settembre.

Treni in grave ritardo

Grossi disagi per chi viaggia sul treno. A causare un pesante rallentamento della circolazione un guasto tecnico nella stazione di Milano Porta Vittoria. Numerose le linee che vivono un momento di criticità. Per le informazioni in tempo reale è possibile consultare il sito di Trenord.

