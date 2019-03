Treni in ritardo: anche ad aprile scatta il bonus per “compensare” l’odissea dei pendolari. Nel mese di Gennaio 2019 infatti i treni di 11 direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l’abbonamento mensile di APRILE 2019 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Treni in ritardo: ecco ci riceve il bonus

Per quanto riguarda le linee più utilizzate dai pendolari del Lecchese le tratte interessate sono la Lecco-Bergamo-Brescia e la Lecco – Carnate – Milano. Le tratte Lecco-Monza e Lecco-Milano non rientrano nel Bonus in quanto appartenenti alla direttrice Tirano-Sondrio-Lecco-Milano (Dir. 7), come specificato nelle Condizioni di Trasporto Trenord ” specifica la società.

Ecco gli indici di affidabilità

