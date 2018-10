Treni in ritardo fino a 25 minuti.

Treni in ritardo: pesanti disagi sulla linea Saronno – Albairate e Chiasso – Milano

Mattinata di disagi per i pendolari brianzoli che si servono delle linee Saronno – Albairate e Chiasso – Milano. Sulle direttrici che attraversano anche la Brianza si riscontrano infatti ritardi importanti che variano dai 10 ai 25 minuti con ovvie ripercussioni per studenti e lavoratori che si spostano in treno.

I disagi sono iniziati intorno alle 7.45 con i primi annunci di ritardo e alle 9 la situazione era ancora particolarmente critica. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale forniti dal sito di Trenord:

Qui la situazione sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Questi invece i ritardi sulla Chiasso-Como-Monza-Milano

