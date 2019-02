Treno fermo alla stazione di Rho Fiera Milano.

Treno fermo alla stazione di Rho: continuano i disagi

Ancora disagi per i pendolari di Trenord. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 febbraio 2019, un treno che transitava in prossimità della stazione di Rho Fiera Milano si è bloccato per un guasto lungo il binario 3. Per questo motivo gli altri convogli che passano per Rho sono fermi. Viaggiano con un ritardo di circa 20 minuti.

Il commento dei pendolari

“Linea molto rallentata e binario 3 fuori uso.. ecco perhè serve il potenziamento della rho Gallarate! Pure stasera altro disagio” si lamentano alcuni pendolari.