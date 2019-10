Circolazione sulla metropolitana rallentata.

Treno guasto

Attorno alle 7.45 Atm ha annunciato la sospensione delle corse per un intervento tra Caiazzo e Cadorna su un treno guasto. I tecnici dell’Azienda trasporti sono entrati in azione con rapidità e nel giro di una quindicina di minuti il problema è stato risolto. La circolazione prosegue dunque, anche se per i primi minuti sono previsti comunque dei rallentamenti.