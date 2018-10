Trenord Bonus Novembre 2018: ecco a chi spetta lo sconto sull’abbonamento. Sono diverse le tratte che non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Ecco l’elenco.

Trenord Bonus Novembre 2018: ecco a chi spetta lo sconto sull’abbonamento

Nel mese di Agosto 2018 i treni delle sottoelencate direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici, come comunicato da Trenord in una nota, potranno pertanto acquistare l’abbonamento mensile di Novembre 2018 con lo sconto del 30%. Oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Ecco l’elenco completo delle tratte che avranno diritto al Bonus:

NUMERO DIRETTRICE 02 Saronno – Seregno – Milano – Albairate 03 Domodossola – Gallarate – Milano 05 Luino – Gallarate – Malpensa 06 Chiasso-Como-Monza-Milano 10 Lecco – Molteno – Como 11 Lecco – Bergamo – Brescia 12 Bergamo – Carnate – Milano 16 Cremona – Treviglio 17 Verona – Brescia – Treviglio – Milano 18 Brescia – Piadena – Parma 19 Brescia – Cremona 21 Piacenza – Lodi – Milano 22 Alessandria – Pavia – Milano 23 Stradella – Pavia – Milano 25 Alessandria – Mortara – Milano 26 Mortara – Novara 27 Pavia – Torreberetti – Alessandria 28 Pavia – Mortara – Vercelli 29 Voghera – Piacenza 3337 Asso – Seveso – MilanoMariano/Camnago – Seveso – Milano 36 Saronno – Milano – Lodi 39 Lecco – Carnate – Milano 40 Treviglio – Milano Passante – Varese [S5]*

Occhio alla tratta

Trenord, nel suo comunicato, tiene a precisare che per la Direttrice 40(S5) la percentuale di rimborso spettante è pari al 25% del valore dell’abbonamento. Inoltre il Bonus è applicato sulle tratte da Lecco a tutte le stazioni fino ad Arcore. Le tratte Lecco-Monza e Lecco-Milano invece non rientrano nel Bonus in quanto appartenenti alla direttrice Tirano-Sondrio-Lecco-Milano (Dir. 7), come specificato nelle Condizioni di Trasporto Trenord.

Per l’attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, si invita a visionare la sezione ”Bonus” e consultabile a clicca qui.



Invece per consultare l’indice di affidabilità di tutte le direttrici del mese di Agosto 2018 è possibile cliccare qui.

