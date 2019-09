Trenord, l’assessore Terzi: “Chi usa solo il treno non subirà aumenti, con integrazione risparmi per gran parte dei pendolari”.

“La tariffazione integrata porterà risparmi e benefici per la grande maggioranza dei pendolari del Milanese e del Monzese, dove il nuovo sistema entrerà in vigore il primo di ottobre. Chi utilizza solo il treno non avrà comunque nulla da temere. Saranno messe in campo compensazioni che, di fatto, scongiureranno l’aumento degli abbonamenti per i viaggiatori ‘monomodali'”.